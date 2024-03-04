Страховщики посчитали, какие детали машин подорожали больше всего

Страховщики посчитали, какие детали машин подорожали дороже всего, и за последние два года самый большой рост цен на кузовные элементы, фары и стекла наблюдается у автомобилей марки Mercedes Benz. Хотя по некоторым деталям серьезное увеличение стоимости есть и у моделей, не относящихся к премиум сегменту. Об этом свидетельствует проведенный "Росгосстрахом" мониторинг динамики выплат за ремонт застрахованных по каско автомобилей.

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При анализе роста цен страховщик учитывал только детали оригинального производства, наиболее часто повреждаемые в дорожно-транспортных происшествиях и, следовательно, чаще требующие замены. Это лобовые стекла, фары, бампера, крылья, капот. Рост этой "аварийной корзины" запчастей у марки Mercedes Benz составил с января 2022 по январь 2024 года 94,2%, наиболее подорожавшая позиция - капот для GLK-Klasse (169,8%).

Для BMW этот показатель составил 75,3%, а больше всего подорожало лобовое стекло на модель X5 - 108,4%. Замыкает тройку Skoda с 83,5% роста по "корзине" запчастей. У автомобилей чешского концерна больше всего вырос в цене задний бампер на модель Rapid - 125,5%.

Для популярных в России японских автомобилей кузовные детали и элементы остекления подорожали меньше - в частности, у Toyota и Lexus "корзина" этих запчастей выросла в цене за два года чуть более чем на 40%. Лидером по повышению стоимости деталей среди машин из Японии стал Nissan - 65,9%. При этом рекордный рост, на 280%, отмечен на переднюю левую фару для Nissan Terrano.

Рост цен на "корзину" запчастей для машин корейского производства еще ниже - для KIA он составил 34,6%, для Hyundai 33,8%. Это, кстати, ненамного больше, чем для ВАЗ/Lada - 29,9%. Но, как и у других марок, есть позиции, цена на которые кратно выше средней. Например, лобовое стекло на Kia Sportage подорожало за два года на 160%, а задний бампер на "Ниву" - на 70,5%.

В "Росгосстрахе" отмечают, что ходовые запчасти для стремительно завоевывающих российский рынок китайских автомобилей растут в цене так же, как и сами машины из КНР. Так, для марки Chery кузовные детали, фары и лобовые стекла подорожали в 2022-2023 гг. на 69,9%, для Geely - 63,7%, для Exeed - 53,8%, для Changan - 50,6%, для Haval - 36,6%.