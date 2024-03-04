Страховщики посчитали, какие детали машин подорожали больше всего
Страховщики посчитали, какие детали машин подорожали дороже всего, и за последние два года самый большой рост цен на кузовные элементы, фары и стекла наблюдается у автомобилей марки Mercedes Benz. Хотя по некоторым деталям серьезное увеличение стоимости есть и у моделей, не относящихся к премиум сегменту. Об этом свидетельствует проведенный "Росгосстрахом" мониторинг динамики выплат за ремонт застрахованных по каско автомобилей.
При анализе роста цен страховщик учитывал только детали оригинального производства, наиболее часто повреждаемые в дорожно-транспортных происшествиях и, следовательно, чаще требующие замены. Это лобовые стекла, фары, бампера, крылья, капот. Рост этой "аварийной корзины" запчастей у марки Mercedes Benz составил с января 2022 по январь 2024 года 94,2%, наиболее подорожавшая позиция - капот для GLK-Klasse (169,8%).
Для BMW этот показатель составил 75,3%, а больше всего подорожало лобовое стекло на модель X5 - 108,4%. Замыкает тройку Skoda с 83,5% роста по "корзине" запчастей. У автомобилей чешского концерна больше всего вырос в цене задний бампер на модель Rapid - 125,5%.
Для популярных в России японских автомобилей кузовные детали и элементы остекления подорожали меньше - в частности, у Toyota и Lexus "корзина" этих запчастей выросла в цене за два года чуть более чем на 40%. Лидером по повышению стоимости деталей среди машин из Японии стал Nissan - 65,9%. При этом рекордный рост, на 280%, отмечен на переднюю левую фару для Nissan Terrano.
Рост цен на "корзину" запчастей для машин корейского производства еще ниже - для KIA он составил 34,6%, для Hyundai 33,8%. Это, кстати, ненамного больше, чем для ВАЗ/Lada - 29,9%. Но, как и у других марок, есть позиции, цена на которые кратно выше средней. Например, лобовое стекло на Kia Sportage подорожало за два года на 160%, а задний бампер на "Ниву" - на 70,5%.
В "Росгосстрахе" отмечают, что ходовые запчасти для стремительно завоевывающих российский рынок китайских автомобилей растут в цене так же, как и сами машины из КНР. Так, для марки Chery кузовные детали, фары и лобовые стекла подорожали в 2022-2023 гг. на 69,9%, для Geely - 63,7%, для Exeed - 53,8%, для Changan - 50,6%, для Haval - 36,6%.
"Значительный рост спроса на каско в прошлом году показывает, что автовладельцы стали более отчетливо понимать клиентскую ценность добровольного страхования. В случае серьезной аварии по чужой вине лимитов по ОСАГО может не хватить, а самостоятельно восстановить машину в условиях растущих цен на запчасти будет довольно сложно, - говорит начальник управления добровольного розничного автострахования компании Елена Федорова. - Конечно, рост цен на автомобили влечет за собой и повышение стоимости программ каско. Но этот сегмент рынка высококонкурентный, страховые компании предлагают различные варианты экономии для автомобилистов: каско с франшизой, каско от виновника без ОСАГО, каско с ограниченным покрытием, когда клиент компании не виноват. И продажи всех этих продуктов растут. Но изменение потребительского отношения к страхованию видно не только по росту спроса, но и по статистике обращений после ДТП. Многие стали ездить аккуратнее, также сказываются системы безопасности, которыми оснащают современные автомобили. Кроме того, автомобилисты понимают, что страховой случай может негативно отразиться на тарифе при пролонгации договора каско, и стали меньше заявлять мелкие повреждения, которые не влияют на функциональное использование автомобиля. Для них главное - иметь защиту в момент серьезных происшествий".