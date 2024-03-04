Nissan Motor задолжали подрядчикам миллионы долларов

Один из крупнейших японских автопроизводителей Nissan Motor недоплатил компаниям-подрядчикам около 3 миллиардов иен (примерно 20 миллионов долларов), десятилетиями занижая установленные контрактами выплаты для сокращения издержек. Об этом пишет агентство Kyodo.

«Nissan, предположительно, недоплатил 30 компаниям около 3 миллиардов иен (примерно 20 миллионов долларов) при получении их услуг на протяжении длительного периода», - пишет издание.

По данным источников агентства, подрядчики были вынуждены идти на снижение стоимости, опасаясь отмены сделки. При этом недоплаченная подрядчикам сумма может стать крупнейшей с момента принятия в Японии Закона о субподрядах в 1956 году.

По данным Kyodo, дело рассматривается органами по контролю за нарушением антимонопольного законодательства. При этом в Nissan уже признали нарушение.

«Мы уже выплатили полную сумму, которую были должны», - заявил представитель Nissan Motor.

Закон о подрядчиках запрещает компаниям в одностороннем порядке снижать сумму выплат после достижения окончательного соглашения, за исключением проблем, вызванных действиями подрядчика.