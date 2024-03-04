Nissan Motor задолжали подрядчикам миллионы долларов
Один из крупнейших японских автопроизводителей Nissan Motor недоплатил компаниям-подрядчикам около 3 миллиардов иен (примерно 20 миллионов долларов), десятилетиями занижая установленные контрактами выплаты для сокращения издержек. Об этом пишет агентство Kyodo.
«Nissan, предположительно, недоплатил 30 компаниям около 3 миллиардов иен (примерно 20 миллионов долларов) при получении их услуг на протяжении длительного периода», - пишет издание.
По данным источников агентства, подрядчики были вынуждены идти на снижение стоимости, опасаясь отмены сделки. При этом недоплаченная подрядчикам сумма может стать крупнейшей с момента принятия в Японии Закона о субподрядах в 1956 году.
По данным Kyodo, дело рассматривается органами по контролю за нарушением антимонопольного законодательства. При этом в Nissan уже признали нарушение.
«Мы уже выплатили полную сумму, которую были должны», - заявил представитель Nissan Motor.
Закон о подрядчиках запрещает компаниям в одностороннем порядке снижать сумму выплат после достижения окончательного соглашения, за исключением проблем, вызванных действиями подрядчика.
Напомним, что после начала российской спецоперации компания Nissan приняла решение уйти из РФ. При этом из-за ухода с российского рынка во втором квартале 2022 года японский автопроизводитель потерял 165 миллионов долларов или 68% прибыли в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года.