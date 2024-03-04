Changan Hunter стал первым электрическим пикапом с генератором

Changan Hunter стал первым в мире пикапом EREV. Продажи в Китае уже стартовали. В России Hunter также продается, но только с 2.0-литровым бензиновым мотором. Китайский автопроизводитель Changan выпустил в продажу пикап Hunter с электрической силовой установкой и дополнительным бензиновым генератором. Система привода, в которой за движение автомобиля отвечают электромоторы, а дополнительный небольшой ДВС служит генератором для подзарядки аккумуляторной батареи, является довольно распространенной и помогает решить проблему долгой подзарядки электромобилей. Такая система называется “последовательный гибрид” или EREV (extended range electric vehicle) Аналогичная установка, например, используется в автомобилях Lixiang.

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В продажу в Китае поступят сразу 8 модификаций Changan Hunter EREV по цене от 140 до 217 тысяч юаней (1.8 – 2.7 млн рублей). Версии отличаются количеством моторов (1 или 2), а также оснащением. Аккумуляторная батарея во всех вариантах общая – 31.18 кВтч, литий-железо-фосфатная. Одномоторные пикапы оснащены электродвигателем на задней оси, который развивает 19 л.с. мощности, а в двумоторных версиях добавляется еще один мотор 95 л.с. на передней оси. На одном только заряде аккумулятора пикам может проехать 180 км, а суммарный запас хода с использованием 2.0-литрового турбомотора-генератора составляет 1031 км.

Новый пикап Changan будут выпускать в версии с двойной 5-местной кабиной и открытым кузовом длиной 1.6 или 1.8 метра. Грузоподъемность пикапа Hunter EREV всего 495 кг. Кузов отделан герметичным и ударопрочным материалом, также в нем есть двойная розетка переменного тока для инструментов мощностью до 3.3 кВт. Длина пикапа 5380 или 5630 мм в зависимости от длины кузова. Высота 1930 мм, ширина 1885 мм. Колесная база 3180/ 3430 мм. Практичным решением является спрятанная в откидном борте выдвижная ступенька для легкого доступа в кузов.