Lexus заменит RC и LC одной моделью: что о ней известно

Как сообщает японский портал BestCarWeb, новая модель придет на смену двум существующим, RC и LC, которые в свою очередь снимут с производства. У пока безымянного купе размером с LC будет двухдверный кузов, но четыре посадочных места по схеме 2+2. Инсайдеры прочат новинке мощную бензоэлектрическую установку на базе «турбошестерки» — ее могут позаимствовать у Toyota Tundra.

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С завершением производства Lexus RC и LC в отставку будет отправлен и 470-сильный двигатель V8 объемом пять литров. Именно его, по слухам, Lexus и заменит на гибридную установку, в состав которой, помимо V6, войдет электромотор. На пикапе Toyota Tundra эта установка развивает 433 лошадиные силы, но для спортивного купе ее мощность может быть увеличена.

Базовым же двигателем для нового спорткупе может выступить 3,5-литровая «турбошестерка», знакомая по внедорожнику GX нового поколения, на котором она развивает 349 лошадиных сил. Есть и другая версия: якобы даже самые доступные версии модели будут электрифицированными. Они получат гибридную установку с ДВС 2.4, как у Toyota Land Cruiser 250.