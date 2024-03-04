В Россию завезли удлиненные BMW

Эти модификации кроссоверов X5 и X1 предназначены исключительно для китайского рынка. Приобрести автомобили можно, в частности, в Москве и Краснодарском крае, а также в Воронеже. Стоимость X5 варьируется от 15,5 до 16 млн рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.

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О наличии в российских салонах удлинённых кроссоверов BMW X5 и X1 сообщило издание Autonews.ru. По данным источника, приобрести X5 Long 40 Li сейчас можно за 15,5 16 млн рублей, а X1 Long 25 Li — за 6,8 млн.

Модель BMW X5 Long была представлена в 2022 году. От обычного кроссовера китайский вариант отличается удлинённой на 130 мм (до 3 105 мм) колёсной базой. По общей длине такая машина лишь немного уступает старшей модели X7. Дополнительное пространство отдано под ноги задних пассажиров. Модель имеет оригинальные задние двери и иную панель крыши, а также растянутый пол.

Имеется в продаже и BMW X1 Long, созданный по тому же принципу, что и BMW X5 Long. Колёсная база увеличена на 102 мм — до 2 802 мм. X1 Long 25 Li 2023 года выпуска предлагают в Воронеже за 6,8 млн рублей. Автомобиль оснащён 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 204 л. с. в сочетании с «роботом». Привод у машины только передний.