Karma представила электроседан Gyesera, который потеснит Tesla Model S

Калифорнийская марка, которая в этом году отмечает 10-летний юбилей, представила свою вторую модель после воскрешения. Четырехдверный электрический седан Gyesera дебютировал на конкурсе элегантности Amelia Island Concours D'Elegance в американском штате Флорида. В новинке усмотрели соперника Tesla Model S, однако реальной конкуренции помешает ограниченный тираж Gyesera — не более двух тысяч машин.

© Karma Automotive

Gyesera — по умолчанию полноприводный седан. В движение его приводит силовая установка из двух двигателей, установленных по одному на каждый оси. Общая мощность составляет 590 лошадиных сил. Новинка уступает «первенцу» бренда после перезапуска — суперкупе Kaveya — почти вдвое, и примерно на 100 сил проигрывает Model S без приставки Plaid. Максимальный крутящий момент равен 940 Нм.

Karma Automotive

Karma Automotive

Karma Automotive

Karma Automotive

Karma Automotive

С места до 97 километров (60 миль) в час Gyesera разгоняется за 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 217 километров в час.

Аккумулятор только один — литий-ионный емкостью 120 киловатт-часов. Он обеспечивает до 402 километров хода без подзарядки.

Новинка построена на алюминиевой пространственной раме и оснащена подвеской типа SLA с рычагами неравной длины. Кузовные панели изготовлены из углеродного волокна и алюминия. Масса автомобиля — 2404 килограмма. По размеру он больше Теслы, но меньше Mercedes-Benz EQS: длина, ширина и высота равны 5077, 2004 и 1330 миллиметров соответственно; колесная база — 3160 миллиметров.

Подробности об оснащении «самого крутого GT на дороге», как называют Gyesera в Karma, пока не раскрываются. Однако обещано, что электрокар будет эксклюзивнее, чем Porsche Taycan и даже Cadillac Celestiq. Забронировать Gyesera можно, внеся пять тысяч долларов (около 460 тысяч рублей) в качестве депозита. Поставки начнутся в конце нынешнего года, а общий тираж составит не более двух тысяч экземпляров.