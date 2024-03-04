В России упал в цене главный китайский конкурент Land Cruiser

В России цена на бензиновый внедорожник Tank 500, который считается китайским конкурентом Land Cruiser, упала на 700 тысяч рублей. Об этом пишет портал «Автоновости дня».

В прошлом году внедорожник Tank 500 был замечен 9 мая в кортеже президента России Владимира Путина. После чего всего за неделю после празднования Дня Победы в РФ машина прибавила в цене 20%. При этом все Tank 500 везли из Китая, и желающим приобрести машину приходилось ждать не менее двух месяцев.

В марте этого года китайский производитель Tank, входящий в состав концерна Great Wall, скорректировал прайс-лист для России. И «прямая выгода» для покупателей Tank 500 в комплектации Adventure выросла до 700 тысяч рублей.

Таким образом, бензиновый Tank 500 стал стоить от 5 349 000 до 6 649 000 рублей, пишет портал.

При этом более младшая модель – Tank 300 – подорожала на 200 тысяч рублей – до 4 699 000.