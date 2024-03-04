В России упал в цене главный китайский конкурент Land Cruiser
В России цена на бензиновый внедорожник Tank 500, который считается китайским конкурентом Land Cruiser, упала на 700 тысяч рублей. Об этом пишет портал «Автоновости дня».
В прошлом году внедорожник Tank 500 был замечен 9 мая в кортеже президента России Владимира Путина. После чего всего за неделю после празднования Дня Победы в РФ машина прибавила в цене 20%. При этом все Tank 500 везли из Китая, и желающим приобрести машину приходилось ждать не менее двух месяцев.
В марте этого года китайский производитель Tank, входящий в состав концерна Great Wall, скорректировал прайс-лист для России. И «прямая выгода» для покупателей Tank 500 в комплектации Adventure выросла до 700 тысяч рублей.
Таким образом, бензиновый Tank 500 стал стоить от 5 349 000 до 6 649 000 рублей, пишет портал.
При этом более младшая модель – Tank 300 – подорожала на 200 тысяч рублей – до 4 699 000.
А оснащение обеих машин не изменилось. Tank 300 имеет 2,0-литровый бензиновый двигатель, мощностью 220 л.с., восьмиступенчатый автомат и полный привод. Tank 500 оснащается 3,0-литровым бензиновым двигателем, мощностью 299 л.с., в сочетании с которым работают девятиступенчатый «автомат» и система полного привода с демультипликатором и функцией блокировки обоих межколесных дифференциалов.