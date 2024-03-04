На авторынке нашли альтернативу новым «китайцам» за три миллиона рублей

В России продаются подержанные кроссоверы, цены на которые совпадают со стоимостью нового компактного китайского SUV. Об этом сообщает журнал «За рулем».

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По словам экспертов, у автомобилистов есть возможность приобрести Mazda CX-5 2019-2020 года выпуска за 3 миллиона рублей.

Отмечается, что за двигателями этой модели особый уход не требуется, однако необходимо внимательно следить за приводным ремнем и дизельными модификациями.

Возраст Skoda Kodiaq будет примерно таким же, как у Mazda. При этом сообщается, что он намного крупнее СХ-5 во всех измерениях. Подчеркивается, что у него просторнее салон и вместительнее багажник (500 против 635 л).

«Встречаются даже 7-местные версии. Поэтому Skoda в качестве семейного автомобиля выглядит более предпочтительной», - отмечается в публикации.

Среди других машин, которые продаются за 3 миллиона рублей, - «вторичные» Kia Sorento Prime и Volvo XC40 2019-2020 года выпуска.