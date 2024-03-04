Цифра дня: сколько китайских автомобилей зарегистрировано в России
Согласно данным, которые приводит агентство «Автостат», по состоянию на 1 января 2024 года в нашей стране было зарегистрировано 1,45 миллиона машин из КНР. Несмотря на значительную цифру, их доля в общем объеме автопарка составляет всего 3,1 процента. Чаще всего на российских дорогах можно встретить модели марки Chery, которая присутствует в стране уже 18 лет.
Среди китайских автомобилей, зарегистрированных в России, Chery занимает долю 26 процентов — машин этой марки насчитывается 375,6 тысячи штук. Второе место по количеству автомобилей в России за Geely — 273,4 тысячи штук, а замыкает тройку Haval с показателем 215,1 тысячи штук. В первую пятерку также входят Lifan (152,1 тысячи штук) и Great Wall (124,4 тысячи штук). Показатели других китайских брендов ниже 100 тысяч штук.
Если же говорить о моделях, то самая распространенная в России — это Haval Jolion. Этот кроссовер продается на российском рынке с 2021 года, его производят на заводе Haval в Тульской области. С момента запуска и до 1 января 2024 года россияне поставили на учет 81,3 тысячи Джолионов.
Следом в рейтинге с большим отрывом следует Geely Coolray (69,4 тысячи штук). Эту модель собирают на белорусском «БелДжи», а ее обновленную версию, поступившую в продажу в конце 2023 года, поставляют из Китая.
Дальше места распределены следующим образом: на третьем Chery Tiggo (56,3 тысячи штук), на четвертом Lifan X60 (53,8 тысячи штук), а на пятом Great Wall Hover H3 (51,6 тысячи штук). Порог в 50 тысяч зарегистрированных машин также преодолели Lifan Solano (50,5 тысячи штук) и Chery Tiggo 7 Pro (50,4 тысячи штук).