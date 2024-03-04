Спрос на машины Lada вырос на 19% в феврале
Отечественный автогигант сообщил о росте продаж по сравнению со вторым месяцем 2023-го на 19%. При этом спрос на российские машины относительно января 2024-го увеличился на 33,9%. Всего в прошлом месяце дилеры марки реализовали 27 888 автомобилей. Также сообщается, что общий объём продаж с начала года составил 48 723 транспортных средства — на 19,1% больше, чем за тот же период 2023-го.
Бестселлером российского рынка по-прежнему остаётся семейство Lada Granta. В феврале на этих автомобилях остановили свой выбор 12 798 россиян, что на 33,9% больше, чем месяцем ранее.
На второй строчке разместилась Lada Vesta, которая продемонстрировала наибольший рост продаж. Сообщается, что во втором месяце дилеры реализовали 6 819 единиц техники, что на 42,4% больше, чем в январе.
Замыкает тройку наиболее востребованных у россиян семейств Lada Niva. Так, внедорожники Niva Legend разошлись тиражом 3 904 экземпляра, Niva Travel — 3 884 единицы. Это на 24,3% и 26,1% соответственно больше, чем в первом месяце 2024 года.
Заметно вырос спрос и на коммерческие автомобили марки. По сравнению с январём продажи выросли на 78,4%, до 455 реализованных транспортных средств.
Ранее стало известно, что сборка «подогретых» Lada Vesta Sportline остановлена на неопределенный срок. Тольяттинский портал Avtograd news обратил внимание, что на площадке «дочки» АвтоВАЗа фирмы Lada Sport практически нет продукции. По данным инсайдера, Lada Sport сейчас выпускает только «заряженные» версии Granta, а производство Vesta Sportline поставили на паузу. Причины такого решения не уточняются: возможно, всё дело в отсутствии спроса.