Спрос на машины Lada вырос на 19% в феврале

Отечественный автогигант сообщил о росте продаж по сравнению со вторым месяцем 2023-го на 19%. При этом спрос на российские машины относительно января 2024-го увеличился на 33,9%. Всего в прошлом месяце дилеры марки реализовали 27 888 автомобилей. Также сообщается, что общий объём продаж с начала года составил 48 723 транспортных средства — на 19,1% больше, чем за тот же период 2023-го.

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Бестселлером российского рынка по-прежнему остаётся семейство Lada Granta. В феврале на этих автомобилях остановили свой выбор 12 798 россиян, что на 33,9% больше, чем месяцем ранее.

На второй строчке разместилась Lada Vesta, которая продемонстрировала наибольший рост продаж. Сообщается, что во втором месяце дилеры реализовали 6 819 единиц техники, что на 42,4% больше, чем в январе.

Замыкает тройку наиболее востребованных у россиян семейств Lada Niva. Так, внедорожники Niva Legend разошлись тиражом 3 904 экземпляра, Niva Travel — 3 884 единицы. Это на 24,3% и 26,1% соответственно больше, чем в первом месяце 2024 года.

Заметно вырос спрос и на коммерческие автомобили марки. По сравнению с январём продажи выросли на 78,4%, до 455 реализованных транспортных средств.