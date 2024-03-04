Бразильский Volkswagen Polo получил фермерскую версию

Хэтчбек основан на местной модели Polo Track, от которой отличается увеличенным дорожным просветом и набором аксессуаров вроде виниловой обивки сидений, резиновых ковриков и фаркопа. В разработке машины принимали участие представители агросектора страны, так что она целиком соответствует их пожеланиям. Заказы на Polo Robust уже принимают, но пока без анонсирования цены.
Бразильский хэтчбек Volkswagen Polo Track, который в 2023 году заменил собой модель Gol, получил фермерскую версию Robust. Формально это всё тот же Polo Mk6, но предназначенный для клиентов из агросектора. Двигатель у Polo Robust стандартный — «атмосферник» 1.0 MPI, который на бензине выдает 77 лошадиных сил и 94 Нм крутящего момента, а на этаноле — 84 силы и 101 Нм. Коробка передач — пятиступенчатая «механика». Приложением идут два набора аксессуаров — с ними машина будет лучше приспособлена для ферм и мельничных хозяйств.
Первый пакет включает виниловую обивку сидений, резиновое напольное покрытие и защитную накладку решетки радиатора. Второй — резиновый коврик в багажник и фаркоп. Все Polo Robust имеют увеличенный дорожный просвет. Привод передний, но с электронной имитацией блокировки дифференциала XDS. Бразильский офис Volkswagen уже открыл прием заказов на модель, правда, пока без цен. Скорее всего, Robust окажется немного дороже обычного Polo Track, который «начинается» с 87 990 реалов, или 1,6 миллиона рублей.
Ну а ранее Volkswagen показал эксклюзивный кабриолет на базе седана Virtus, построенный специально к визиту на местное сборочное предприятие президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы. Конверсия потребовала доработок топливного бака, дверных замков и перенастройки некоторой электроники. Между передними и задними сиденьями была установлена перекладина, за которую пассажиры могут держаться при движении стоя.