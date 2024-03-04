Бразильский Volkswagen Polo получил фермерскую версию

Хэтчбек основан на местной модели Polo Track, от которой отличается увеличенным дорожным просветом и набором аксессуаров вроде виниловой обивки сидений, резиновых ковриков и фаркопа. В разработке машины принимали участие представители агросектора страны, так что она целиком соответствует их пожеланиям. Заказы на Polo Robust уже принимают, но пока без анонсирования цены.

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Бразильский хэтчбек Volkswagen Polo Track, который в 2023 году заменил собой модель Gol, получил фермерскую версию Robust. Формально это всё тот же Polo Mk6, но предназначенный для клиентов из агросектора. Двигатель у Polo Robust стандартный — «атмосферник» 1.0 MPI, который на бензине выдает 77 лошадиных сил и 94 Нм крутящего момента, а на этаноле — 84 силы и 101 Нм. Коробка передач — пятиступенчатая «механика». Приложением идут два набора аксессуаров — с ними машина будет лучше приспособлена для ферм и мельничных хозяйств.

Первый пакет включает виниловую обивку сидений, резиновое напольное покрытие и защитную накладку решетки радиатора. Второй — резиновый коврик в багажник и фаркоп. Все Polo Robust имеют увеличенный дорожный просвет. Привод передний, но с электронной имитацией блокировки дифференциала XDS. Бразильский офис Volkswagen уже открыл прием заказов на модель, правда, пока без цен. Скорее всего, Robust окажется немного дороже обычного Polo Track, который «начинается» с 87 990 реалов, или 1,6 миллиона рублей.