Запчасти для российских машин подорожали на 7% за месяц

В минувшем феврале цены на автокомпоненты поднялись сразу на 7%. Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетингового агентства НАПИ. В ходе мониторинга цен учитывалась стоимость «страховой корзины» — деталей, которые чаще всего меняют после ДТП.

Согласно информации, обнародованной агентством НАПИ, в феврале больше всего выросла стоимость передних крыльев к российским легковушкам — плюс 62,7% (15 749 рублей). Чуть меньше, на 53%, подорожали задние фонари (15 532 рубля). На 37,2% повысилась стоимость подушек безопасности (22 114 рублей). Стоимость задней левой двери стала выше на 14,1% (30 150 рублей). На 9,5% дороже стали колёсные диски (13 045 рублей), на 8,5% — задние крылья (33 979 рублей), на 1,4% капоты (17 278 рублей), на 3,4% — передние правые двери (26 924 рубля), на 0,3% — зеркала заднего вида (7 050 рублей).

Незначительно подешевели задние правые двери (минус 5,2%, до 31 639 рублей), передние бамперы (минус 4,7%, до 9 656 рублей), фары (минус 15%, до 15 270 рублей), радиаторные решётки (минус 9%, до 3 367 рублей), задние бамперы (минус 2,4%, до 5 519 рублей), лобовые стёкла (минус 3,6%, до 16 118 рублей), передние левые двери (минус 2,1%, до 28 787 рублей).