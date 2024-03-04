Грузовой Haval M6 заменит россиянам фургон Lada Largus
Объём кузова составляет около 2,3 кубических метра, длина пола — 1,8 метра, а высота отсека — 1 метр. В самом широком месте кузов имеет габарит 1,4 метра. Как отмечает телеграм-канал «Автопоток», переделка вседорожника оформлена так, что машина имеет полноценную гарантию от марки Haval.
По умолчанию вседорожник укомплектован полностью светодиодной оптикой, 10,25-дюймовым тачскрином медиасистемы, климат-контролем, бортовым компьютером, круиз-контролем, камерой заднего вида, штатной акустикой, а также задними датчиками парковки.
Российская версия автомобиля оборудована наддувным двигателем объёмом 1,5 литра, выдающим 143 л.с. максимальной мощности и 202 Нм крутящего момента. С мотором сочетается 6-ступенчатая «механика», но за доплату доступен 7-диапазонный «робот».
В фирме «Кросси» считают, что такой цельнометаллический фургон может стать альтернативой грузовому «Ларгусу», продажи которого должны возобновиться летом. Напомним, что последние экземпляры грузовых Lada Largus находили своих владельцев по цене около 2 500 000 рублей.
Между тем, марка Haval снизила цены на прошлогодние кроссоверы M6. На экземпляры 2023 года выпуска «представительская» скидка разом увеличилась со 100 до 200 тысяч рублей, так что теперь модель доступна россиянам за 1 979 000. Это уровень универсалов Lada Vesta.