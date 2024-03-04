Грузовой Haval M6 заменит россиянам фургон Lada Largus

Объём кузова составляет около 2,3 кубических метра, длина пола — 1,8 метра, а высота отсека — 1 метр. В самом широком месте кузов имеет габарит 1,4 метра. Как отмечает телеграм-канал «Автопоток», переделка вседорожника оформлена так, что машина имеет полноценную гарантию от марки Haval.

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По умолчанию вседорожник укомплектован полностью светодиодной оптикой, 10,25-дюймовым тачскрином медиасистемы, климат-контролем, бортовым компьютером, круиз-контролем, камерой заднего вида, штатной акустикой, а также задними датчиками парковки.

Российская версия автомобиля оборудована наддувным двигателем объёмом 1,5 литра, выдающим 143 л.с. максимальной мощности и 202 Нм крутящего момента. С мотором сочетается 6-ступенчатая «механика», но за доплату доступен 7-диапазонный «робот».

В фирме «Кросси» считают, что такой цельнометаллический фургон может стать альтернативой грузовому «Ларгусу», продажи которого должны возобновиться летом. Напомним, что последние экземпляры грузовых Lada Largus находили своих владельцев по цене около 2 500 000 рублей.