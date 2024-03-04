Стало известно, какие моторы будут собирать на заводе Haval под Тулой

Новое предприятие появится на территории действующего автокластера «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». В интервью порталу «Китайские автомобили» руководитель внешних связей предприятия Иван Душкин рассказал, какие агрегаты и в каком объеме будут выпускать инженеры моторного завода. При этом топ-менеджер отметил, что площадка полностью готова к запуску.

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По словам Душкина, новый моторный завод будет находиться под одной крышей с действующими цехами по производству автомобилей «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Несмотря на то что предприятие начали строить еще в 2021 году, точные сроки ввода в эксплуатацию топ-менеджер пока не сообщает. При этом специалист заявил, что завод уже полностью готов к работе.

Ежегодно на предприятии планируют выпускать сто тысяч двигателей для 90 процентов российского модельного ряда Haval. Инженеры будут собирать полуторалитровые и двухлитровые моторы. Подобные агрегаты устанавливают в том числе на Haval Jolion – самую продаваемую модель китайской марки в России.

В настоящее время на автозаводе Haval в Тульской области выпускают кроссоверы Jolion, F7, F7x и Dargo, а также внедорожник H9.