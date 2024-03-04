В модельной линейке Kia появится ют: что это такое

Австралийское подразделение Kia выпустило видео, посвященное новой модели — так называемому юту, то есть пикапу на базе легкового автомобиля. Юты весьма распространены на рынке Австралии, и скоро в этом сегменте будет пополнение. Сам пикап в ролике не показали, зато показали звезд австралийского спорта, которые, сидя в баре, обсуждают, как следует назвать новую модель Kia. СМИ прочат ей имя Tasman.

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Пикап для Австралии и Новой Зеландии находится в разработке с 2019 года, а торговый знак Tasman был зарегистрирован летом 2023-го, причем не только в этих двух странах, а также в Уругвае, Коста-Рике и во Франции. Некоторые подробности о новинке уже есть: по основной версии, пикап построят на базе Kia Mohave и оснастят его турбодизелем V6 объемом 3,0 литра, который на внедорожнике развивает 277 лошадиных сил.

Местные СМИ прочат в конкуренты новинке Ford Ranger, Toyota Hilux и Isuzu D-Max. Ожидается, что грузоподъемность будущего юта составит 1000 килограммов, а максимальная масса буксируемого прицепа будет достигать 3500 килограммов. Не исключено, что Tasman предложат только с двухрядной кабиной и пятиместным салоном.