Mitsubishi запатентовала в России модели Outlander, Lancer и Colt

Компания Mitsubishi Motors зарегистрировала в России исключительные права на ряд торговых марок, включая Outlander, ASX, Lancer и Colt. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на свежую выгрузку из базы данных Роспатента.

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Среди брендов, которые японская компания закрепила за собой в России, есть и другие названия моделей Mitsubishi, а также фирменных технологий — Eclipse Cross, S-AWC, DI-D, Attrage и Triton. При этом название Triton на некоторых рынках, включая Юго-Восточную Азию и Австралию, носит пикап Mitsubishi, который в России известен под индексом L200.