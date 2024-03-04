В России заявили о нехватке дальнобойщиков

Рост стоимости грузовиков, запчастей и топлива являются ключевыми проблемами для развития рынка автомобильных грузоперевозок в РФ. Об этом говорится в исследовании института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

В рамках исследования эксперты оценивали значимость нескольких проблем для отрасли по пятибалльной шкале, где 1 балл - совсем не важно и 5 баллов - чрезвычайно важно.

"Ключевыми проблемами для устойчивого развития их [автотранспортных] компаний большинство экспертов называют <...> рост стоимости грузовиков и запчастей (4,51 балла), топлива (4,51 балла), а также нехватку водителей (3,89 баллов). Больше половины экспертов оценили вышеупомянутые проблемы как чрезвычайно важные", - отмечается в исследовании. Среди других вызовов, которые негативно влияют на развитие отрасли, - снижение платежеспособности клиентов, низкий уровень профессионализма водителей, ужесточение надзора со стороны государства. "Последнее место по значимости для опрошенных экспертов имеют проблемы, связанные с введением антироссийских санкций", - отмечают аналитики.

Вместе с тем, около 34% опрошенных экспертов зафиксировали в 2023 году рост спроса на автомобильные грузоперевозки по сравнению с 2021 годом, когда "отрасль не испытывала санкционного давления со стороны ряда недружественных стран". Еще около 22% считают, что спрос остался на уровне 2021 года, и 44% экспертов констатируют его снижение.

"Важнейшая проблема современной российской экономики, - воспроизводство кадрового состава работников - в полной мере отразилась на автотранспортной отрасли. 68,4% компаний отмечают разную степень дефицита водительских кадров. Почти четверть компаний заявляет о нехватки более 30% водителей, 12,3% говорят о нехватке 20-30% водителей, 15,2% компаний не могут закрыть 10-20% вакансий", - подчеркивается в исследовании. И только в 32% компаний есть достаточное количество водителей.

Исследование проводилось при поддержке биржи грузоперевозок Ati.su, Национального автомобильного союза, Ассоциации международных перевозчиков, Ассоциации транспортных экспертов и специалистов. В рамках исследования было опрошено 276 представителей компаний из 61 региона РФ.

материал от 4 марта

В связи с острой нехваткой водительских кадров перевозчики стали проявлять интерес к сотрудникам женского пола. Пока в грузоперевозках женщин-водителей практически нет из-за тяжёлых условий труда и использования устаревшей техники, но ситуация будет меняться.

По данным KP.RU, о возможности привлечения к автомобильным грузоперевозкам водителей-женщин сообщил в ходе пресс-конференции вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По словам эксперта, уже наступил момент, когда женщины могут выполнять работу на грузовиках на равных с мужчинами.

«Да, сейчас женщин на дальнобойных перевозках единицы. Но времена меняются, современная техника гораздо более дружелюбна к человеку. За рубежом женщины работают на современных грузовиках. У меня знакомая, бывшая наша соотечественница — дальнобойщица в США, и всё у неё нормально. В современном магистральном грузовике есть и спальные места, и стиральная машина, и возможность приготовить. А в современных китайских машинах есть даже душевые кабины, так что это уже совсем другой уровень комфорта. Если зарплаты в этой отрасли возрастут, а мне кажется, что так и будет, то женщины начнут осваивать большегрузы, как они уже сейчас активно осваивают курьерскую доставку».

материал от 25 февраля

На новой трассе М-12 «Восток» под Казанью Владимир Путин встретился с руководителями автомобильных компаний и водителями-дальнобойщиками. О подробностях этого знакового для отрасли события «Клопс» рассказал член правления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков России (АСМАП) от Калининградской области, гендиректор ООО «Сталена» Сергей Гоз.

Для россиян дороже

«Руководителей предприятий на встрече было трое, зато водителей в 4 раза больше. И это правильно, ведь важно услышать о ситуации от тех, кто знает её «изнутри». В Казань приехали дальнобойщики со всей страны, в том числе наш калининградец Владислав Тихонов, — рассказал Сергей Аркадьевич. — В первый день мы много и очень эмоционально общались по тревожащим нас темам с помощником президента, бывшим министром транспорта Игорем Левитиным. В дискуссии активно участвовали гендиректор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Андрей Курушин и президент организации Евгений Москвичёв. Погружались в нюансы с головой. Водители, в частности, интересовались: «Почему, когда двигаешься в направлении Казахстана или Ирана для местных предприятий стоимость топлива одна, а для иностранных, в том числе российских, дороже. Почему не зеркально?» Поднимали вопрос утилизационных сборов, который позже озвучили президенту. Сегодня на одну и ту же единицу техники (тот же седельный тягач) утилизационный сбор разный: для российского перевозчика 1,5 млн руб. и выше, а для «соседей» в разы меньше, к примеру, в Казахстане — 400 тысяч (в переводе на наши деньги), в Белоруссии — 340. Эту проблему неоднократно на собраниях озвучивали калининградские предприниматели. Проблема сверхактуальная, ведь от этого фактора зависит окупаемость транспорта и в целом его конкурентоспособность.

Говорили о специфике Калининградской области. О том, что остался лишь один погранпереход, по сути — «дорога жизни», связывающая эксклав с большой Россией. Как видно из новостной повестки, относительно паромов вопрос находится на контроле властей. В регион идёт ещё один грузопассажирский паром. Что касается электронной очереди, то сложа руки не сидим. АСМАП и правительство ведут большую работу по внесению коррективов в её работу. Стараемся брать не горлом, а долгой и скрупулёзной проработкой возникающих проблем. Коллеги говорили о развитии коридоров на Иран и Китай. Рассказывали о своих «точках боли»: проблемах с переходами, инфраструктурой, визах для водителей (сегодня их выдают только в приграничных субъектах РФ). Казалось бы, где Калининград, а где Китай? Но кто бы 5 лет тому назад сказал, что для нашего региона будет актуальна проблема паромных перевозок? Нужно не только смотреть под ноги, надо думать на перспективу. Мы локационно можем находиться здесь, но свою работу делать в разных направлениях. Компании Смоленска, к примеру, сейчас ходят на Дальний Восток. Участники дискуссии не могли не затронуть проблему старения отрасли. Очевидно, что нужно решать её комплексно. Не просто привлекать рабочую силу из дружественных стран, а выращивать своих специалистов. Без помощи государства это сделать невозможно. Необходимо, чтобы молодой человек, придя в отрасль, понимал, что он должен отработать в ней 5-10 лет, но при этом получить льготные ипотеку, кредиты и другие преференции. Обратили же внимание на сельских врачей и педагогов, создав для них отличные от других особые условия. Транспортная отрасль нуждается в поддержке не меньше. Нанять сотрудника из дружественного государства легко, но ясно, что львиную долю средств он будет отправлять в семью, на Родину. Случись что, соберёт чемодан, и поминай как звали. Проблема кадров актуальна не только для международных перевозок, но и пассажирского, и другого транспорта».

То, что транспортная отрасль одна из ключевых в стране, легко доказать с цифрами в руках. На встрече президенту показали стенд «Распределение грузоперевозок в РФ по видам транспорта в 2023 году» с «говорящими» данными. Так, 81, 94% перевозок в стране приходится на автомобильный транспорт, тогда как только 16, 26% — на железнодорожный. Понятно желание автоперевозчиков переключить вектор внимания на свою отрасль.

Жал руку Путину

Во второй день перевозчики встретились с Владимиром Путиным. На АЗС, с которой начинается трасса М-12, президент приехал за рулём автомобиля «КамАЗ» вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Беседа длилась 15-20 минут. Мы стояли полукругом, на расстоянии 3-х метров от президента. Он попросил всех подойти ближе — на расстояние вытянутой руки. Было волнительно — не каждый раз встречаешься с первым лицом государства, — вспоминает Сергей Гоз. — Водители не стеснялись говорить о насущном. Явно все вопросы, которые мы задавали, по щелчку не решатся — для этого необходимо время. В частности, по утилизационному сбору президент сказал, что вопрос непростой, ведь собранные средства идут автопроизводителям. Но пообещал подумать, как принять «сбалансированное решение». Один из дальнобойщиков обратил внимание на размер «суточных». С 1 января их размер уравняли для всех командировочных: будь то водитель-дальнобойщик, лётчик или инженер — для всех 700 руб. в сутки. Однако для наших перевозчиков эта компенсация — за разъездной характер работы. На заправке в кафе, где мы находились, обед, к примеру, стоит минимум 550 руб. Надолго ли хватит 700 руб. — вопрос риторический. Тогда, как дальнобойщики-белорусы получают почти 15 тыс. руб. в сутки.

Рядом стоял вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Президент поинтересовался у него, сколько тот получает «командировочных». Оказалось, 4200 в сутки. Один из водителей отчаянно бросил реплику: «Ну, что ж, надо идти в правительство работать!» Все рассмеялись, включая Владимира Путина. По его мнению, вопрос водители поставили правильно, справедливо привести эту шкалу в соответствие с особенностями работы российских дальнобойщиков. Спрашивали также про сотовую связь — не на всех федеральных трассах она имеется. Президент сказал, что есть планы обеспечить все федеральные трассы сотовой связью к 2032 году, но есть вопросы, связанные с выделением земли, с подключением электроэнергии. Работает комиссия, очень много бюрократии. Постараются ускорить их решение. Времени было мало, чтобы спросить обо всём. Но главная цель достигнута — привлечь внимание к отрасли, играющей немаловажную роль в экономике государства».

Водитель с 20-летним стажем Владислав Тихонов в настоящее время находится на пути из Питера в Москву. Везёт из Калининграда мебель.

«До сих пор не верю, что встречался с президентом, — рассказал он. — Сын сверстникам уже похвалился. Сейчас самый часто задаваемый вопрос от друзей и знакомых: мыл ли я руку, которую мне пожал Владимир Путин. Конечно, на встрече я, как и все, волновался — такое происходит не каждый день. Но Владимир Путин как-то быстро снял висевшее в воздухе напряжение. Что больше всего порадовало, некоторые вопросы решились сразу, «на ходу». Я также хотел спросить про «командировочные», но меня опередили. Бывает, рейс длится месяц. На 700 руб. пообедаешь всего раз за день. Приходится дополнительно брать в дорогу свои деньги. У белорусов, как подтвердил президент, в день суточные — почти 15 тыс. Суммы несопоставимые — надо нам добавлять! В большой России мы с коллегами трудимся на одних условиях, тогда как для калининградцев всё гораздо сложнее. Они поработали, и домой приехали. А нам просто так сразу домой не попасть. Раньше на границах неделями стояли, теперь груз отправляем и встречаем с парома, а сами — самолётом. Свои сложности. Важно, чтобы о них услышали».

материал от 22 февраля

Китайская сторона готова к тому, чтобы упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 «Восток».

«Китайская сторона готова к такому решению, но нужно согласование между министерствами. Мы это сделаем, надеюсь, что сделаем», — цитирует его РИА Новости.

материал от 4 марта

Водителя-дальнобойщика из Перми остановили на границе с Казахстаном. Мужчину отказались выпускать из России из-за долгов по алиментам, пояснили в службе судебных приставов.

«Неприятный сюрприз ожидал прикамца на границе с Республикой Казахстан. При проверке документов на пропускном пункте оказалось, что водитель грузового транспорта ограничен в праве покидать страну. Долг по алиментам в размере более 100 тысяч рублей вынудил неплательщика вернуться в родной город», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве мужчина, накопивший долги по алиментам, устроился на работу водителем неофициально. Поэтому предъявить требования в бухгалтерию компании было невозможно. Чтобы добиться оплаты, пристав внес должника в базу «невыездных». По данным службы, мужчина после случившегося на границе оплатил долг.

материал от 24 февраля

Российские перевозчики назвали минусы китайских тягачей Mercedes. Первый опыт эксплуатации магистральных грузовиков Actros/Actros C оказался скорее негативным. Всё дело в особенностях китайских машин: начинка отличается от одноимённых немецких Mercedes-Benz, поэтому возникают проблемы с обслуживанием, сложности с оригинальными запчастями и технической документацией. Вдобавок, «Мерседесы» для КНР требуют качественного дизтоплива.

Китайские тягачи соответствуют эконормам China VI, поэтому выпускная система сложная: есть полный набор оборудования для нейтрализации выхлопных газов, а заправлять грузовик обычным дизтопливом чревато. Адаптировать китайские Actros/Actros C под российское горючее оказалось непросто: отключение части систем проблему не решает.

В России изначально продавали «Мерседесы» с иной топливной и выхлопной системами, а упростить грузовик для Китая без последствий удаётся не всем перевозчикам. Вдобавок, есть нюансы эксплуатации: меньший интервал технического обслуживания, необходимость регулировать клапаны каждые 40 тысяч километров и холодные кабины.