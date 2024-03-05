В Россию привезут обновлённый FAW Bestune B70

В середине 2024 года китайский производитель начнёт продажи на российском рынке рестайлиноговой четырёхдверки. Новинка получит небольшие косметические доработки внешнего и внутреннего оформления, а вот технические характеристики модели для России пока не раскрываются.
В число внешних отличий от дореформенной версии входят другие бамперы и решётка радиатора с горизонтальными ламелями, двухэтажная головная оптика, а также колёсные диски 18 или 19 размера в новом дизайне.
В салоне изменений заметно меньше, а сводятся они к переработанному интерфейсу цифровой панели приборов и новому селектору трансмиссии.
На домашнем рынке под капотом автомобиля разместился 2,0-литровый турбомотор с отдачей 224 лошадиные силы. Сочетаются с ним шестиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin и привод на переднюю ось. Никаких подробностей об оснащении модели для рынка России пока нет.
В Китае обновлённый FAW Bestune B70 стоит от 30 тысяч юаней (1,6 млн рублей). На российском рынке цены на дорестайлинговый лифтбек стартуют с отметки 2 450 000 рублей.
В конце февраля марка FAW объявила скидки на свои модели. Компания намерена всерьёз закрепиться на российском рынке. Так, по итогам текущего года компания намерена реализовать более 20 тысяч автомобилей, что почти втрое больше аналогичного показателя 2023 года, когда было продано 6 904 новых машин.