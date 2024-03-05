В Россию привезут обновлённый FAW Bestune B70

В середине 2024 года китайский производитель начнёт продажи на российском рынке рестайлиноговой четырёхдверки. Новинка получит небольшие косметические доработки внешнего и внутреннего оформления, а вот технические характеристики модели для России пока не раскрываются.

В число внешних отличий от дореформенной версии входят другие бамперы и решётка радиатора с горизонтальными ламелями, двухэтажная головная оптика, а также колёсные диски 18 или 19 размера в новом дизайне.

В салоне изменений заметно меньше, а сводятся они к переработанному интерфейсу цифровой панели приборов и новому селектору трансмиссии.

FAW

На домашнем рынке под капотом автомобиля разместился 2,0-литровый турбомотор с отдачей 224 лошадиные силы. Сочетаются с ним шестиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin и привод на переднюю ось. Никаких подробностей об оснащении модели для рынка России пока нет.

В Китае обновлённый FAW Bestune B70 стоит от 30 тысяч юаней (1,6 млн рублей). На российском рынке цены на дорестайлинговый лифтбек стартуют с отметки 2 450 000 рублей.