Porsche построила самый мощный Taycan

В преддверии премьеры, компания Porsche распространила изображение самой мощной версии электромобиля Taycan. «Самый динамичный Taycan всех времен», вероятно, является серийной версией спортивного автомобиля, который проехал Северную петлю Нюрбургринга за 7 минут и 7 секунд, пишет Motor1.

Премьера новой версии Taycan запланирована на 11 марта. На опубликованном фото видно, что автомобиль отличается от серийных версий Taycan массивным антикрылом на крышке багажника. Спортивному прототипу Taycan удалось проехать Северную петлю на 26 с быстрее, чем самому мощному из ранее представленных Porsche Taycan S, и опередить на 17,6 с американскую Tesla Model S Plaid.