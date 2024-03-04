Продажи новых машин в России выросли на 64 процента

По итогам января и февраля нынешнего года в стране было продано 221,3 тысячи новых автомобилей, сообщает пресс-служба Минпромторга России. Это на 64 процента больше, чем за первые два месяца 2023 года. Причем увеличивается интерес как к легковым автомобилям с топливными двигателями, так и к электрокарам, рост продаж которых измеряется сотнями процентов, отмечают в министерстве.

Продажи отечественных автомобилей выросли по сравнению с январем-февралем 2023 года на 23 процента — до 95 тысяч единиц. Внушительный рост показал спрос на электромобили: за два месяца было продано 3,7 тысячи таких машин, что на 269 процентов больше, чем годом ранее. Почти четверть (22 процента) из них были произведены в России.

Легковых автомобилей реализовали 183,3 тысячи штук. Это на 73 процента больше результата первых двух месяцев прошлого года. Легких коммерческих машин было продано 17,3 тысячи (плюс 63 процента). Рынок грузовых автомобилей увеличился на 16 процентов до 17,3 тысячи единиц, а автобусов — на пять процентов до 3,2 тысячи.