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Производство грузовиков на бывшем заводе Volvo в Калуге планируют удвоить

Бывший завод Volvo в Калуге, на котором в настоящее время собирают грузовики Kaluga Next, планирует удвоить их дневной выпуск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании «Автомобильное моторное общество» Романа Петряева.

Бывший завод Volvo в Калуге удвоит производство грузовиков
© Газета.Ru

«С конца ноября удалось не просто вывести предприятие из простоя, но и организовать полноценную конвейерную сборку. Сейчас движемся в соответствии с производственным графиком и планируем выйти на выпуск 12 грузовиков повышенной проходимости Kaluga Next в день», — сказал агентству Петряев.

По его словам, предприятие также ведет переговоры с иностранным индустриальным партнером. В настоящее время компания собирает по шесть грузовиков в день.

Осенью 2023 года стало известно, что завод Volvo в Калуге перейдет под контроль группы компаний «Промышленные инвестиции», близкой к бизнесмену Дмитрию Стрежневу. На мощностях предприятия начали собирать автомобили «Урал» с колесной формулой 6х4, но под отдельным названием.

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