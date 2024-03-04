Бывший завод Volvo в Калуге удвоит производство грузовиков

Бывший завод Volvo в Калуге, на котором в настоящее время собирают грузовики Kaluga Next, планирует удвоить их дневной выпуск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании «Автомобильное моторное общество» Романа Петряева.

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«С конца ноября удалось не просто вывести предприятие из простоя, но и организовать полноценную конвейерную сборку. Сейчас движемся в соответствии с производственным графиком и планируем выйти на выпуск 12 грузовиков повышенной проходимости Kaluga Next в день», — сказал агентству Петряев.

По его словам, предприятие также ведет переговоры с иностранным индустриальным партнером. В настоящее время компания собирает по шесть грузовиков в день.