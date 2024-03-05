Haval раскрыл правду про антикор российских кроссоверов

С конца 2023 года завод Haval в Тульской области приступил к комплексу модернизационных мероприятий, в ходе которых в цехе сварки было установлено 110 роботов, также дополнительные роботы появились в автосборочном цехе и цехе окраски. В последнем происходит антикоррозийная обработка выпускаемых моделей Haval, о которой подробно рассказал Иван Душкин, руководитель внешних связей предприятия "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" в Тульской области.