Haval раскрыл правду про антикор российских кроссоверов
С конца 2023 года завод Haval в Тульской области приступил к комплексу модернизационных мероприятий, в ходе которых в цехе сварки было установлено 110 роботов, также дополнительные роботы появились в автосборочном цехе и цехе окраски. В последнем происходит антикоррозийная обработка выпускаемых моделей Haval, о которой подробно рассказал Иван Душкин, руководитель внешних связей предприятия "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" в Тульской области.
"Потребитель в этом плане должен быть спокоен. Весь металл, который мы используем, полностью оцинкованный. Сначала кузов промывается, обезжиривается. Потом наносится катафорезный грунт - кузов погружается в специальную катафорезную ванну. Затем на него наносится базовый слой лака. Далее - антикоррозионные составы. Синтетический воск поступает в скрытые полости кузова. А днище обрабатывается специальной антикоррозионной мастикой", - цитирует Душкина сайт "Китайские автомобили".
Модернизация завода Haval производилась параллельно с завершением строительства нового предприятия по выпуску двигателей, которое закроет 90% потребностей автосборочного комплекса.