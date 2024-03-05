Президент АвтоВАЗа признал, что "китайцы" навязывают конкуренцию Lada

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, как повлияло повышение ставок утильсбора в прошлом году на ситуацию с китайской экспансией российского авторынка. По его словам, эта мера слабо помогла в решении вопроса конкуренции.

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"Мы видим нарастание конкуренции, особенно в тех классах, где продуктовая линейка пересекается с моделями АвтоВАЗа. В первую очередь это Lada Vesta и скидки, которые сегодня дают китайские бренды - они в два, а то и в три раза превышают размер утильсбора", - сказал Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

По итогам января 2024 года, доля отечественного бренда на российском рынке составила примерно 28%, что на 11% меньше, чем годом ранее. Вторая по этому показателю марка Haval - у нее около 12%, далее идут Geely (чуть больше 11%), Chery (11%), Changan (6,1%).

Ранее "РГ" рассказывала о ситуации, сложившейся на рынке в феврале текущего года, отметив, что среди китайских брендов обостряется конкуренция за лидерство среди иномарок.