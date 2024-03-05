Движение автомобилей возобновили на Крымском мосту после перекрытия

Движение машин по Крымскому мосту возобновили после перекрытия. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил оператор пассажирских поездов на полуостров «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее сообщалось об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения. Были остановлены четыре состава из Крыма и пять — следующих в регион.

— Поезда начнут движение как только это будет разрешено, — уточнили в Telergam-канале компании.

О перекрытии автомобильного движения по Крымскому мосту стало известно в 0:35 по московскому времени.