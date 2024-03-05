В ГИБДД рассказали, какие детали в автомобиле нельзя менять на нештатные

ГИБДД: какие детали в автомобиле нельзя менять на нештатные
Замена некоторых деталей автомобиля без официального разрешения и регистрации в ГИБДД может привести к штрафам до 5 тысяч рублей или лишению прав на год. Под этот закон попадают кузовные детали, такие как бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, передние и задние фары, диски, боковые зеркала и рейлинги.
Причиной является то, что при ДТП эти детали могут оторваться и причинить вред другим участникам дорожного движения. Однако, можно установить подобный тюнинг, используя детали, сертифицированные производителем, или прошедшие проверку в специализированной лаборатории и получить соответствующее разрешение от ГИБДД.
То же относится к рулю, сиденьям, центральной консоли и другим элементам салона, спроектированным для обеспечения безопасности водителя и пассажиров, и даже дискам, которые часто меняют на колёса нестандартного размера. Они, указали в ведомстве, могут существенно изменить характеристики автомобиля, а легкосплавные — увеличат нагрузку на двигатель и трансмиссию.