В ГИБДД рассказали, какие детали в автомобиле нельзя менять на нештатные

Замена некоторых деталей автомобиля без официального разрешения и регистрации в ГИБДД может привести к штрафам до 5 тысяч рублей или лишению прав на год. Под этот закон попадают кузовные детали, такие как бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, передние и задние фары, диски, боковые зеркала и рейлинги.

Причиной является то, что при ДТП эти детали могут оторваться и причинить вред другим участникам дорожного движения. Однако, можно установить подобный тюнинг, используя детали, сертифицированные производителем, или прошедшие проверку в специализированной лаборатории и получить соответствующее разрешение от ГИБДД.