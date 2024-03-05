Завод под Тулой начнет производство двигателей для Haval
Haval планирует оснастить отечественными двигателями до 90% своих автомобилей, которые производятся в России. На заводе в Тульской области, который выпускает силовые агрегаты, планируется производить до 100 000 двигателей в год. Двигатели будут иметь объем 1,5 и 2,0 литра. На данный момент самой популярной моделью Haval в России является обновленный кроссовер Jolion.
«Моторный завод будет работать под одной крышей с ныне действующим автомобильным заводом, как и другие цеха “Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус”»,— сказал руководитель внешних связей российской структуры китайского бренда Haval Иван Душкин.
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