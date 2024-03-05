Завод Tesla в Германии остался без электричества из-за экоактивистов

Два района Берлина и завод Tesla в Грюнхайде остались без электричества из-за действий экоактивистов – они подожгли подстанцию. Об этом сообщает Focus.

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Помимо прочего, инцидент привел к обесточиванию города Эркнер (расположен на юго-восточной окраине столицы ФРГ).

Подчеркивается, что пожар начался рано утром во вторник на подстанции Штайнфурт рядом с заводом производителя электромобилей. Огонь был замечен с вертолета.

Производство на заводе Tesla временно остановили. Уточняется, что активисты протестуют против расширения единственного в Европе завода Tesla.

В январе экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в музее Лувра, которую защищает бронированное стекло.