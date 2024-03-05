Найдено объяснение активному развитию производства электрокаров в КНР

Китаю удается активно развивать производство электромобилей за счет выполнения производителями нескольких стадий разработки одновременно и их готовности отказаться от традиционных поставщиков в пользу более мелких, но более быстрых. Об этом сообщает 3Dnews.ru.

Кроме того, производители проводят больше виртуальных тестов вместо трудоемких механических. Благодаря такому подходу они быстрее других выводят автомобили на рынок.

Отмечается, что местные автопроизводители превратились в серьезных конкурентов автогигантам из других стран. Отраслевые топ-менеджеры обращают внимание на то, что китайские автопроизводители развиваются примерно на 30 % быстрее, чем традиционные автомобильные компании. Им удалось кардинально изменить сложившуюся десятилетиями практику, которая основана на создании автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, говорится в публикации.

Подчеркивается, что ведущему китайскому стартапу по производству электромобилей NIO требуется менее 36 месяцев для полного завершения проекта и доставки электромобиля клиентам. Многим традиционным автопроизводителям может требоваться около четырех лет. Также отмечается, что Zeekr (бренд Geely) разрабатывает электромобиль с нуля всего за 24 месяца.