ФАС сможет проверять "Яндекс такси" за нарушения антимонопольного законодательства

"У нас "Яндекс такси", например, тоже в реестре (компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки - прим. ТАСС), и мы тоже не можем их проверять. А теперь сможем. И там жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает - 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве - не меньше. Там есть отдельные вопросы. Связаны они с порядком блокирования потребителей и водителей. Они связаны с порядком расчета вознаграждения и платы", - сказал Шаскольский.