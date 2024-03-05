В первой половине 2024 года на российском рынке появится около 50 новых моделей автомобилей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова. Часть из них — модификации существующих.

«Думаю, появится около 50 моделей. За прошлый год вышло примерно 100 моделей, в этом году тренд продолжается. В чем разница между автопроизводителями из Китая, японскими и европейскими брендами? В КНР модельный ряд меняется существенно быстрее — год-два и обновление», — сказал Сергей Целиков.

До этого стало известно, что на российском авторынке в феврале реализовано 12,3 тыс. автомобилей Geely, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Geely впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в России.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в феврале стал среднеразмерный кроссовер Monjaro с показателем 4,8 тыс. автомобилей.