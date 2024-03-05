В США продали раритетный Mercedes за рекордные 12 миллионов долларов

Продажи раритетных автомобилей во Флориде составили 181,67 миллиона долларов по предварительным результатам четырех аукционных домов, сообщает Bloomberg.

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Лучшим предложением на аукционах в режиме реального времени с 29 февраля по 2 марта стал Mercedes-Benz Simplex 1903 года выпуска мощностью 60 л.с., который был продан Gooding & Co. за 12,1 миллиона долларов, включая премии. Это превзошло первоначальную оценку в 10 миллионов долларов и установило рекорд для автомобиля, выпущенного до 1930 года.

Автомобиль Ford GT40 1967 года выпуска, проданный в общей сложности за 4 405 тысяч долларов, и Ferrari 250 Europa 1953 года выпуска, проданный за 4 295 тысяч долларов, завершили тройку лидеров аукционных продаж.