Chevrolet Cobalt получит обновление

В проект по производству новинки в 2024—2026 годах планируется вложить 67,4 млн долларов. Всего планируется выпустить порядка 150 тысяч единиц популярного бюджетника. Соответствующие данные отражены в утверждённой инвестиционной программе.

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О подготовке к производству обновлённой модели на заводе «УзАвтоМоторс» сообщило местное издание Daryo.uz. По данным источника, правительство Узбекистана приняло решение об инвестиционной программе на I квартал 2024 года. Определены проекты общей стоимостью 948,3 млн долларов. Сумма прямых инвестиций и кредитов составит 37,2 млн долларов.

Особое место в программе отдано обновлению модели Chevrolet Cobalt (Cobalt MCM). На часть проекта, реализация которого намечена на 2024−2026 годы, планируется потратить 67,4 млн долларов. Проект подразумевает выпуск 150 000 машин. Общая сумма составляет 3,8 млн долларов. Их планируется использовать в I квартале 2024 года.

Chevrolet Cobalt выпускается в Узбекистане с 2004 года. В текущем поколении приобрести машину можно менее чем за 1 млн рублей. Модель предлагается с единственным 1,5-литровым бензиновым мотором и двумя КПП на выбор — «механикой» и «автоматом». В 2024 году «УзАвтоМоторс» выпустит модели Cobalt, Damas и Labo. Уже заключено свыше 171 200 контрактов.