BAIC рассекретил новый кроссовер размером с УАЗ Патриот

На официальных фотографиях запечатлен BAIC BJ30 второго поколения

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Рассекречен компактный, но брутальный кроссовер BAIC.

К дебюту в Китае готовится модель BJ30 нового поколения — это кроссовер длиной 4,7 метра, сопоставимый по габаритам с Патриотом. Со сменой поколения он радикально преобразился и теперь напоминает уменьшенную копию «старшего» BJ40, который тоже не так давно перешагнул в следующее поколение. Согласно сертификационным документам, BJ30 стал мощнее: на смену 156-сильному мотору пришел 188-сильный.

У «второго» BJ30 новое оформление передней части с модернизированной передней оптикой, другие бамперы и строгие вертикальные фонари. Салон пока не показали, но можно не сомневаться, что изменения произойдут и там — ожидается появление виртуальной панели приборов и экрана мультимедийной системы увеличенного размера. Как сообщает AutoHome, на ранних шпионских фотографиях, на которых засветился интерьер, можно было рассмотреть двухуровневый центральный тоннель и компактный селектор трансмиссии нового дизайна.

© AutoHome, BAIC

© AutoHome, BAIC

Что касается двигателя, то, если верить сертификационным документам, BJ30 предложат в Китае с полуторалитровым турбомотором, мощность которого увеличилась прежних 156 лошадиных сил до 188. Альтернативой выступит гибридная силовая установка на базе того же ДВС 1.5.

Актуальный BAIC BJ30 продается с 2020 года и представляет собой рестайлинговую версию BJ20, который, в свою очередь, был в строю с 2015-го. Новый BJ30 может дебютировать уже в следующем месяце на автосалоне в Пекине.