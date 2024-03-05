Названы распространенные ошибки, которые приводят к износу мотора

К износу мотора в автомобиле может привести редкая чистка дросселя, предупредил автомобильный эксперт Никита Родионов. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что из-за загрязнения машина будет работать нестабильно, могут возникнуть проблемы с холодным пуском. Кроме того, уменьшится ресурс двигателя.

Мало кто регулярно делает чистку дросселя. Из-за ее загрязнения автомобиль будет работать нестабильно, появится затрудненный холодный пуск, машина будет глохнуть или вообще не заводиться. При этом уменьшается ресурс двигателя, — пояснил эксперт.

Кроме того, топливо может сгорать не полностью при износе свечей. Это приводит к потере мощности мотора, перерасходу топлива, плохому запуску автомобиля. Родионов отметил, что также важно промывать форсунки без снятия. Эту процедуру нужно выполнять каждые 40 тысяч км. В противном случае качество топливовоздушной смеси ухудшится. Это чревато нестабильной работой двигателя. Если же вовремя не произвести замену воздушного фильтра, износ мотора ускорится.

Автоэксперт Максим Соколов ранее посоветовал парковать автомобиль в гараже, чтобы защитить его от негативного влияния зимних перепадов температур. По его словам, если у автолюбителя нет такой возможности, при парковке следует выбирать места, где авто будет защищено от осадков и прямых солнечных лучей.