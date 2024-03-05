Lada Vesta стала прообразом для детского кабриолета

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появился патент на детский кабриолет, который напоминает отечественную модель Lada Vesta.

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Судя по изображению, автомобиль для детей окрашен в белый цвет. В кузове может разместиться один ребенок. У машины открываются двери. В руль вмонтирован щиток приборов и переключатели поворотов.

О том, когда такой автомобиль появится в продаже и сколько он будет стоить, неизвестно.

До этого стало известно, что в базе Роспатента появились первые изображения Lada Iskra. Машина получила рейлинги, литые колесные диски, повторители поворота в зеркалах заднего вида и антенну в виде акульего плавника на крыше.

В патенте говорится, что одним из авторов проекта является Стив Маттин, который занимал на "АвтоВАЗе" должность директора по дизайну с 2011 по 2020 год. Под его руководством был разработан новый фирменный стиль марки с "икс-фейсом" и внешность современного модельного ряда Lada — в том числе моделей Lada Vesta и XRay.