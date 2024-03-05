Polestar собирается стать лидером сегмента премиальных электромобилей

Руководство компании считает, что сейчас оказываться от перехода на электротягу нельзя, поэтому, в отличие от традиционных производителей, продолжит инвестировать в новые технологии и программное обеспечение. Цель — как минимум вдвое увеличить объемы выпуска и достичь точки безубыточности. Драйверами продаж Polestar станут два новых кроссовера: Polestar 3 и Polestar 4.

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Замедление продаж электромобилей, которое наблюдается по всему миру, вынудило большинство компаний сдвинуть сроки перехода на электротягу и заняться пересмотром стратегий. Но только не Polestar. В сложившейся ситуации глава марки Томас Ингенлат видит окно возможностей и считает, что другие производители, откладывая всё до лучших времен, фактически загоняют себя в ловушку. По мнению Ингенлата, клиенты только и ждут увеличение предложения в этом сегменте, так что у Polestar есть шанс выбиться в лидеры.

Правда, пока дела у шведов складываются не очень хорошо. В прошлом году компания продала 54,6 тысячи электромобилей, что немного меньше целевого показателя в 60 тысяч штук. Планы на 2024-й тоже пришлось скорректировать, поэтому вместо 290 тысяч машин там значатся только 155. Ставку делают на два новых кроссовера — Polestar 3 и Polestar 4, — а также целевую аудиторию, которая более состоятельная, чем у Tesla и прочих, а следовательно, менее подвержена влиянию экономических факторов вроде инфляции.

В общем, Polestar продолжит инвестировать в разработку новых электромоторов, батарей и софта, а продержаться на плаву фирме поможет внешний заём в размере 950 миллионов долларов, недавно полученный от 12 крупнейших международных банков. Параллельно решается вопрос о переносе производства из Китая, чтобы обойти заградительные меры, вводимые США и Европой. Polestar 4 уже выпускают на заводе Renault Korea Motors в Пусане, Южная Корея, плюс на середину этого года намечен старт сборки Polestar 3 на предприятии в Южной Каролине, США.

Вдобавок недавно у Polestar изменилась структура акционеров, так как материнская Volvo Cars отказалась от дальнейшего финансирования и продала часть своих акций Geely Sweden Holdings. Также Polestar, каким бы устойчивым не выглядело её положение, сократила 10 процентов сотрудников и в этом году намерена уволить ещё 15 процентов.