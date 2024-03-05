Оценен ущерб Tesla из-за поджога электростанции под Берлином

Ущерб автопроизводителя Tesla из-за поджога электростанции в Грюнхайде составит 130 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Handelsblatt.

Отмечается, что из-за поджога сборочные линии Tesla были остановлены как минимум на эту неделю. При этом все 12 тысяч сотрудников завода были временно освобождены от своих обязанностей — пока сборочные линии не будут запущены, сотрудникам нет смысла приходить на работу.

Напомним, что ранее экоактивисты подожгли подстанцию под Берлином, из-за чего два района немецкой столицы и завод Tesla оказались полностью лишены электричества. По имеющимся данным, таким образом активисты выразили свое недовольство расширением единственного в Европе завода Tesla.