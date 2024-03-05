Появились новые патентные изображения Lada Iskra
В сети появились новые патентные изображения автомобилей семейства Lada Iskra. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».
В первой утечке можно увидеть изображение базовой модификации Lada Iskra. Судя по изображениям, автомобиль будет представлять из себя седан. В остальном дизайн базовой модификации почти полностью соответствует ранее показанному варианту модели-универсала.
© t.me/autopotoknews/5211
© t.me/autopotoknews/5210
© t.me/autopotoknews/5210
© t.me/autopotoknews/5210
На второй утечке можно увидеть вариант Lada Iskra в варианте кросс-универсал. Отметим, что эта модификация получила немного другой дизайн решетки радиатора.
Напомним, что ранее в базе Роспатента появились патентные изображения Lada Iskra. Тогда была представлена модель-универсал.
Рамблер: главные новости