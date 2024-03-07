BMW продолжает выпуск запчастей для старых автомобилей

При этом официального прайс-листа на комплектующие не существует

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Компания BMW выпускает оригинальные запчасти для старых автомобилей, которые не выпускаются десятилетиями.

Баварский бренд долгие годы идет навстречу владельцам машин, которые не хотят расставаться со своими винтажными моделями. Производством деталей занимается подразделение BMW Group Classic, специалисты которого предоставляют широкий выбор запчастей для классических автомобилей. При этом некоторые детали инженеры изготавливают на заказ.

В BMW Group Classic есть в наличии новые запчасти для старых автомобилей. Однако ассортимент для каждой модели довольно ограничен. Больше всего у специалистов деталей для замков дверей, переключателей аварийной индикации, а так наконечники выхлопных систем и дверные ручки. При этом некоторые комплектующие сотрудники подразделения могут изготовить на заказ. Сроки выполнения работ обычно зависят от редкости конкретной запчасти.

Исключением из правил является BMW E30 M3, для которой доступно большое количество оригинальных деталей. К примеру, для автомобиля можно приобрести актуатор центрального замка, зажим для крышки люка солнцезащитного козырька, некоторые кузовные элементы, задний спойлер, а также ткань для обивки сидений и эмблему M-Technic для задних спинок.

Все запчасти можно приобрести, как у официальный дилеров баваркой марки, так и в сертифицированных центрах BMW Group Classic. В зависимости от региона стоимость деталей может отличаться.

В начале марта на российском рынке появилось много поддельных автозапчастей. С контрафактом столкнулись около четверти сервисных центров.