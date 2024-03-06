Представлен электрический Dodge Charger

679 сил, самые большие тормоза и подготовка к дрэг-рейсингу

© © Dodge

Компания Dodge представила первый серийных электрокар.

Новый Charger получил двухмоторную установку, аккумулятор емкостью 100,5 киловатт-часа и систему имитации звука выхлопа. Топовый Charger Daytona Scat Pack располагает отдачей 679 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента и разгоняется до 60 миль в час за 3,3 секунды. У машины есть отдельный режим для дрифта, «пончиков», а также специальные стратегии работы системы терморегуляции под различные виды гонок.

Концепт Dodge Charger Daytona SRT, показанный в 2022 году на автомобильной неделе в Монтерее, превратился в серийную модель. Она заменит собой снятые с производства седан Charger и купе Challenger и будет предложена с электрическими и топливными силовыми установками. Всего у нового Charger будет четыре модификации: Charger Daytona Scat Pack, Daytona R/T, Sixpack H.O. и Sixpack S.O. А также два типа кузова: купе и лифтбек.

В основе маслкара — новая гибкая платформа STLA Large с многорычажными подвесками и тормозами brake-by-wire. Опционально для Charger Daytona Scat Pack с пакетом Track доступны двухклапанные электронноуправляемые амортизаторы и механизмы Brembo — самые большие в истории Dodge. Диаметр колес — 20 дюймов. Внешние атрибуты Charger Daytona — фирменный спойлер R-Wing на передке и треугольные значки Fratzog, использовавшиеся на «Доджах» в 1962—1975 годах.

© Dodge

Вдобавок электрические версии нового «Чарджера» оснащены патентованной системой Fratzonic Chambered Exhaust, воспроизводящей звук выхлопа, по драматизму не уступающий «восьмеркам» Hellcat. Причем это не банальный внешний динамик, а подобие органа, в котором звук создает поток воздуха, проходящий через специальные каналы с двойными пассивными излучателями. При желании Fratzonic можно отключить и насладиться поездкой в абсолютной тишине.

© Dodge

© Dodge

Силовая установка у Charger Daytona двухмоторная, с пакетом повышения мощности Direct Connection Stage. На версии R/T её отдача составляет 503 лошадиные силы и 548 Нм крутящего момента, на Scat Pack — 679 сил и 850 Нм. Пиковые значения доступны только при активации функции PowerShot в течение 15 секунд. С места до 60 миль в час (97 км/ч) Daytona R/T разгоняется за 4,7 секунды, Scat Pack — за 3,3. Обе машины оснащены никель-кобальт-алюминиевой батарей с рабочим напряжением 400 вольт. При емкости 100,5 киловатт-часа она дает запас хода в 418—510 километров.

© Dodge

© Dodge

В свою очередь, бензиновым Charger, выпуск которых начнется в первом квартале 2025 года, достанется рядная «битурбошестёрка» 3.0 Hurricane, но не простая, а, вероятно, из семейства HurriCrate. Двигатель на лифтбеке Charger Sixpack S.O. будет выдавать 426 лошадиных сил и 635 Нм момента, на купе Charger Sixpack H.O. — 558 сил и 720 Нм. Привод и там, и там уже «в базе» полный, коробка передач — восьмидиапазонный автомат.

© Dodge

© Dodge

Для новых «Чарджеров» заявлен внушительный список «гоночных опций». Например, машинами будут доступны ездовые режимы Donut (вращение вокруг передних колес без вмешательства трекшн-контроля) и Drift, а также лонч-контроль, функция Line Lock, с которой удобно прогревать задние покрышки перед стартом, и фирменные стратегии подготовки батареи к дрэг-рейсингу либо трековым гонкам. Производство электрических маслкаров начнется в середине этого года. Американские журналисты рассчитывают на начальную цену около 50 тысяч долларов.