Брутальный Jetour T2 уже в России: цены и комплектации

Новинка оказалась в том же ценовом сегменте, что и Tank 300

© © Jetour

На российский рынок выходит брутальный Jetour T2 за 3,7 миллиона рублей. Кроссовер T2 — это первая полноприводная модель в линейке китайской марки Jetour. В России новинке предстоит соперничать с Haval Dargo, однако если Дарго стоит от трех миллионов рублей, то Jetour T2 оказался значительно дороже: его предложат в двух комплектациях: Voyage стоимостью 3 759 000 рублей и Expedition за 3 999 000 рублей. Таким образом, по цене T2 ближе к Tank 300, который с учетом скидок можно купить примерно за четыре миллиона рублей.

Выглядит Jetour T2 эффектно. Яркие желтые акценты на бамперах, колесных дисках и рейлингах, затемненная радиаторная решетка с интегрированной в нее оптикой, пластиковые ручки-накладки на капоте — в потоке этот кроссовер вряд ли можно спутать с другими китайскими «одноклассниками».

Говоря об одноклассниках, по габаритам T2 чуть превосходит Haval Dargo: в длину он достигает 4,78 метра (у Дарго — 4,62 метра), в ширину — два метра против 1,89 у кроссовера Haval, а в высоту — 1,88 метра (Dargo —1,78 метра). Расстояние между осями у Jetour T2 составляет 2,8 метра, а у Haval Dargo — 2,73 метра. Углы въезда и съезда у T2 равны 28 градусам, глубина преодолеваемого брода — 700 миллиметров, а дорожный просвет — 220 миллиметров, что на 20 миллиметров больше, чем у Dargo.

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Мотор.ру

© Мотор.ру

© Мотор.ру

Jetour T2 предложен в России с безальтернативной силовой установкой: бензиновой «турбочетверкой» объемом 2,0 литра, которая развивает 245 лошадиных сил и 375 Нм крутящего момента, работающей в связке с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. У кроссовера полный привод XWD с муфтой BorgWarner шестого поколения.

Заявленный расход топлива — 9,3 литра на 100 километров пути, разгон с места до 100 километров в час — 8,7 секунды, а максимальная скорость — 180 километров в час.

В салоне у T2 цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, водительское кресло с электрорегулировками в шести направлениях и двухзонный климат-контроль с салонным фильтром стандарта N95 и дополнительными воздуховодами на втором ряду. Из «базового» оснащения заявлены бесключевой доступ, задний парковочный датчик и электропривод багажной двери. В топовой комплектации Expedition у кроссовера есть панорамная крыша с люком, светодиодные противотуманки, атмосферная подсветка салона и передние кресла с «авиационными» подголовниками и функцией вентиляции. Размерность дисков — 19 либо 20 дюймов в зависимости от уровня исполнения.

Помимо всего перечисленного, Jetour T2 оборудован адаптивным круиз-контролем, системой помощи при движении в пробке, системой аварийного торможения, системой мониторинга слепых зон, а также системами предупреждения о столкновении сбоку при движении задним ходом, предупреждения при открывании дверей, отклонения с дорожной полосы и удержания в полосе. Имеется и функция интеллектуального уклонения.

Россиянам новинку предложат в четырех цветах кузова (черном, матовом сером, серебряном и коричневом) в сочетании с тремя вариантами исполнения интерьера: коричневым, черным с красными элементами и зеленым с оранжевыми элементами.

Гарантия на Jetour T2 составляет пять лет или 150 тысяч километров пробега, что наступит раньше.