Цены на автомобили, ввезенные в Россию по параллельному импорту из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с апреля увеличатся до 30%. Это связано с новыми ограничениями на параллельный импорт, сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Авторы материала напоминают о том, что со следующего месяца в стране начинают действовать новые правила ввоза машин. Заплатить повышенный утилизационный сбор будет необходимо при въезде в РФ, если стоимость авто изначально была занижена, говорится в статье.

Сбор включает в себя размер разницы в уплате таможенных сборов, акцизов и НДС между РФ и странами ЕАЭС. На импорт электромобилей и параллельных гибридов распространят особо жесткие требования. Так, они могут быть привезены в страну только при непосредственном прохождении таможни на территории РФ.

По словам основателя компании Rucars Романа Рассудкова, по сравнению с Киргизией, при прохождении таможни в России для электромобиля стоимость повышается на 20-30%.

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Ранее сообщалось, что, по данным «СберАвто», в 2023 году обратившиеся за подбором автомобиля россияне предпочитали модели B-класса и С-класса, а также кроссоверы привычных производителей.