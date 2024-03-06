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В Lada Vesta установят российский электроусилитель руля

АвтоВАЗ приступит к установке облегченных электроусилителей руля на Lada Vesta. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

В Lada Vesta установят российский электроусилитель руля
© globallookpress.com

Уточняется, что новую систему будет производить российский бренд «Итэлма». В самой компании отметили, что серийные поставки новых электроусилителей руля для АвтоВАЗа стартуют уже в текущем месяце.

Данный электроусилитель руля отличается от других облегченной массой в 8,8 кг. Такие изделия других брендов имеют массу в 10,5-11 кг.

Отмечается, что в течение первого полугодия новые компоненты начнут устанавливать на конвейере.

«Итэлма» уже осуществляет поставки АвтоВАЗу антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP).

Ранее стало известно, что в настоящее время АвтоВАЗ обсуждает вопрос запуска производства Lada в Азербайджане. Президент компании Максим Соколов отметил, что представители фирмы сейчас смотрят производственные мощности будущих партнеров.

Глава фирмы выразил надежду на то, что весной будут позитивные новости по данному вопросу.

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