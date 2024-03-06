Названы три самые надежные российские машины

Самыми надежными российскими автомобилями признали модели марки Lada. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

"Из отечественных моделей на рынке можно выделать Lada Granta Cross. От стандартной Granta версия Cross отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на бездорожье, высоким дорожным просветом, а также шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности", - отмечает автоэксперт.

Машины из параллельного импорта подорожают на 30% с апреля

Он добавил, что из-за увеличенного дорожного просвета на днище у Lada Granta Cross реже появляется коррозия, а на амортизаторы оказывается маленькая нагрузка.

По словам Житнухина, в список самых надежных авто отечественного производства также можно отнести Lada Niva Travel. Эта модель неприхотлива в эксплуатации и почти никогда не нуждается в дорогом ремонте. Однако есть существенный недостаток - у Niva Travel большой расход топлива. Также в топ-3 попала Lada Vesta. Автоэксперт отмечает, что модель обеспечивает высокий уровень безопасности для водителя и пассажиров.

Также автомобиль располагает дополнительными опциями комфорта — например, системами ABS, EBD, BAS, фронтальными подушками безопасности, электроприводом и обогревом зеркал, передними и задними электростеклоподъемниками.

До этого россиянам назвали беспроблемные автомобили. По словам автоэкспертов, первое, что необходимо учитывать при выборе машины — условия, в которых она будет эксплуатироваться. Так, в городе можно обойтись седаном, а для езды по бездорожью понадобится уже внедорожник с системой полного привода.