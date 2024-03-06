Московский каршеринг оказался самым дешевым в Европе

Самый доступный каршеринг относительно зарплат — в Нью-Йорке.

Минута поездки на каршеринге в Москве составляет от 9,5 ₽, или $0,1, подсчитали «Ведомости». Это самый низкий ценник среди 35 европейских столиц. По уровню доступности краткосрочной аренды автомобилей Москва занимает восьмое место. Средняя зарплата москвичей после уплаты НДФЛ в 2023 году была $1305 в месяц, что при тарифе $0,1 за минуту позволяет оплатить 208 часов каршеринга.

В среднем в Европе стоимость поездки составила $0,24 за минуту. Низкие ценники на каршеринг также в Минске — $0,11 за минуту, Ереване — $0,15, Берлине и Дублине — $0,16. Самый дорогой каршеринг оказался в Брюсселе, Берне и Стокгольме — в среднем от $0,35 до $0,48 за минуту. Доступнее всего каршеринг оказался в Берлине — 360 часов, Лондоне — 359, Дублине — 355. Низкие показатели в Киеве — 32 часа, Тбилиси — 41, Кишинёве — 51.

Среди мировых столиц по ценам на каршеринг лидирует Токио. В Пекине ценник близок к московскому — $0,11 за минуту. Средняя зарплата в Токио позволяет оплатить 473 часа поездок в месяц, а в Пекине — 260 часов. Одним из мировых лидеров стал Нью-Йорк с показателем в 575 часов.

В Москве также самый большой автопарк каршеринга в мире: в феврале 2024 года он достиг 34 тысяч автомобилей. У Токио в 2023 году было 25 тысяч машин, у Пекина — 17 тысяч. Эксперты связывают лидерство Москвы с высокой численностью населения и плотностью застройки, а также развитием интернет-сервисов.

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