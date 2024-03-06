Exeed VX стал технологичнее в России

Большой китайский кроссовер получил сразу несколько новых опций

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Российский Exeed VX научился выходить в Сеть.

Крупный кроссовер получил функцию Internet for vehicles (IoV), благодаря которой стал доступен целый комплекс онлайн-сервисов: навигация с отображением пробок, музыка, видео, погода, а также доступ к социальным сетям и играм. IoV также дает возможность использовать телематические сервисы. Проще говоря, некоторыми системами автомобиля теперь можно управлять удаленно через мобильное приложение. Наконец, наличие интернета на борту позволяет обновлять программное обеспечение «по воздуху».

Доступ в Сеть Иксиду обеспечил МТС: в штатном телекоммуникационном модуле установлен специальный SIM-чип, который поддерживает сети 2G, 3G и 4G/LTE и обеспечивает передачу данных, необходимых для функционирования приложения и удаленного управления. Чип отличается от обычной SIM-карты, он выдерживает вибрации и может работать при температуре от -40 до +40 градусов по Цельсию. Ну а скорость интернета зависит от качества сигнала сети оператора связи.

Что же касается мобильного приложения, то с его помощью можно удаленно запустить двигатель, настроить климат-контроль, отпереть или запереть двери, найти автомобиль на парковке и получить данные о состоянии машины в режиме реального времени.

В пресс-службе Exeed отмечают, что VX стал первой моделью с онлайн-навигацией, реализованной с помощью технологии NaviKit SDK от API «Яндекс Карт», лежащей в основе приложений «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор». Навигатор интегрирован в бортовой компьютер автомобиля, так что водителю нет необходимости запускать навигационную программу в смартфоне.