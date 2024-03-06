Появились фото автомобиля с приборной панелью на лобовом стекле

Китайская компания Arcfox выпустит новый лифтбек Alpha S5. Об этом сообщает carnewschina.com.

© Газета.Ru

Отмечается, что одной из главных особенностей станет отсутствие традиционной приборной панели. Все данные будут выводиться на лобовое стекло.

Длина, ширина и высота Alpha S5 составляют 4820, 1930 и 1480 мм соответственно, а колесная база — 2900 мм. Передняя часть новинки закрыта, а фары плавно переходят в окружающую их область, создавая впечатление улыбающейся лисы.

В Китае автомобиль будет предлагаться как с одним, так и с двумя электромоторами. Мощность версии с одним двигателем на передней оси составляет 270 л.с. В версии с двумя моторами к задней оси добавляется мотор мощностью 260 л.с.

О том, когда автомобиль поступит в продажу, не сообщается.

До этого на российском рынке представили брутальный кроссовер Jetour T2. Модель можно будет купить в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition. Цена — от 3,7 млн рублей.

Новый T2 оснащается турбомотором объемом 2,0 л. мощностью 245 л.с. Это первая модель в линейке Jetour в России, оснащенная системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения.