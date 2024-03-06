Еще не поступивший в продажу седан Exlantix ES замечен в Москве

Электрокар новой марки Exlantix выехал на дороги столицы в легком камуфляже

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Первую модель новой китайской марки Exlantix сфотографировали в Москве

На снимках, которые публикует портал «Китайские автомобили», запечатлен ES — электрический седан, который станет первенцем Exlantix на нашем рынке. Дизайн модели уже не секрет: ее российский дебют состоялся еще в январе, а в Китае она продается несколько месяцев. Так или иначе, ES в легком камуфляже, прикрывающем переднюю и заднюю часть автомобиля, был замечен на улице Маршала Жукова в столице.

Exlantix — это один из суббрендов Сhery, аффилированный с Exeed, причем такое название он носит только за пределами Китая. А в КНР ES известен как Exeed Sterra ES: там модель, которая стоит от 225,8 тысячи до 339,8 тысячи юаней (2,8-4,3 миллиона рублей), продается с ноября прошлого года и пока ее результаты довольно скромные.

Exlantix ES по габаритам сопоставим с Mercedes-Benz E-Class — в длину он достигает 4,9 метра при колесной базе, равной трем метрам. На домашнем рынке модель доступная в нескольких модификациях: базовому ES положен один электромотор на задней оси мощностью 252 лошадиные силы, у более мощного варианта его отдача увеличена до 313 сил, а топовая версия двухмоторная — суммарная мощность агрегатов составляет 480 сил.

© Exlantix

Ранее представители Exlantix рассказали, что в России будет продаваться ES с запасом хода 650 километров. Из этого можно сделать вывод, что речь идет о модификации с батареей емкостью 79,9 киловатт-часа. У такого седана полный привод и два электромотора.

Exlantix ES обещаны вентилируемая тормозная система с шестипоршневыми суппортами, активный спойлер, более 30 вспомогательных систем, адаптивный круиз-контроль, система автоматической смены полосы движения, электропривод всех дверей и различные интернет-сервисы. На российском рынке модели предстоит конкурировать с Voyah Passion, который стоит 8 490 000 рублей.