Декатлон привезет в Европу китайские электрические тягачи WIndrose EV

Французская сеть спортивных супермаркетов Decathlon планирует в ближайшее время завезти в Европу электрический грузовик китайского бренда Windrose EV.

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Сотрудничество Decathlon и Windrose началось еще в Китае. Электрический тягач компания использует на трассе между двумя распределительными центрами, расположенными примерно на расстоянии 1600 км друг от друга.

На сегодняшний день электрические тягачи Windrose EV предлагают лишь 600 километров запаса хода, что обеспечивается аккумуляторами емкостью около 729 кВт⋅ч.

Кабина Windrose EV снаружи припоминает Tesla Semi. С точки зрения европейских клиентов, запуск китайских грузовых электромобилей может показаться экзотическим курьезом. Однако Decathlon объявляет о расширении испытаний этого тягача и обещает переместить грузовики из Китая во Францию уже до конца этого года.

На следующем этапе также объявлено об испытаниях в странах Бенилюкса. Есть реальная вероятность, что в скором времени мы увидим этот электрический тягач на дорогах Европы. Также можно ожидать, что европейская версия будет выполнена в конфигурации шасси 6×2, чтобы соответствовать стандартам ЕС по маневренности.