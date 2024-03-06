В Африке случайно нашли гараж с раритетными "Мерседесами"

В Южной Африке в процессе продажи наследных земель была сделана находка: ангар с десятками раритетных автомобилей, которые собирал известный в регионе коллекционер Луис Кетцер. Долгое время считалось, что всё автомобильное наследство уже реализовано, но, как оказалось, в коллекции было гораздо больше машин, чем предполагали.

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Луи и Хермиен Кетцер погибли в автокатастрофе в начале 2020 года, и в том же году их дети решили реализовать коллекцию автомобилей отца, состоящую из 240 экземпляров, на аукционе.

Находка неучтённых коллекционных автомобилей "дядюшки Луи", как его называли энтузиасты, была сделана, когда наследники решили продать часть обширных владений родителей. На них располагалось несколько ангаров. Джофф ван Реенен из аукционного дома Creative Rides, где 25 марта начнутся торги с лотами коллекции, сказал, что площадь "складов" была сопоставима с размерами трёх теннисных кортов, а автомобили были выстроены так, что похожи на ряды солдат, готовых пойти в атаку, пишет Auto Week.

Преимущественно в оставшейся части коллекции "дядюшки Луи" - автомобили марки Mercedes 60- и 70-х годов, есть также Cadillac и Ford.